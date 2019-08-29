Kasımpaşa'nın konuğu MKE Ankaragücü

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 3. haftasında Kasımpaşa, yarın sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Ligin ilk haftasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Kasımpaşa, geçen hafta ise Alanyaspor'a 4-1 mağlup oldu. MKE Ankaragücü ise yaptığı maçlarda Konyaspor ile 0-0, İstikbal Mobilya Kayserispor ile de 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa'da tedavilerine devam edilen Loret Sadiku ile David Pavelka, karşılaşmada forma giyemeyecek.