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Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Spor 12.09.2019, 08:55 12.09.2019, 09:37
Kasımpaşa'nın rakibi Galatasaray

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşı karşıya gelecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve 3 haftada sadece 1 puan alabilen lacivert-beyazlılar, Türk Telekom Stadı'nda sezonun ilk galibiyetini almak için mücadele edecek.

İlk hafta Trabzonspor'la sahasında 1-1 berabere kaldıktan sonra Alanyaspor'a 4-1, MKE Ankaragücü'ne ise 1-0 yenilen teknik direktör Kemal Özdeş'in öğrencileri haftaya 16. sırada girdi.

Galatasaray ile Kasımpaşa arasında Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

- Son 10 lig maçında galibiyet yok

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.

Süper Lig'de oynadığı son 10 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 10 lig maçında 3 beraberlik, 7 yenilgi aldı.

#4. hafta #futbol #Galatasaray #kasımpaşa #süperlig
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