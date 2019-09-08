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Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde...

Spor 08.09.2019, 21:43
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 4. haftasında 13 Eylül Cuma günü deplasmanda Galatasaray'la yapacağı maçın hazırlıklarını 1 günlük iznin ardından sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamada, Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetimindeki antrenmana futbolcuların koşu ve ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Pas çalışmasıyla devam eden idmanın, iki gruba ayrılan futbolcuların turnuva maçı ile sona erdiği kaydedildi.

Antrenmana, milli takımlarında bulunan Strahil Popov ve Tobias Heintz'ın katılmadığı bildirildi.

Lacivert-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.



#futbol #kasımpaşa #Spor Toto Süper Lig #süperlig
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