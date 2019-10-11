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Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına milli maç arasında devam etti.Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre,...

Spor 11.10.2019, 13:29
Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
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İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına milli maç arasında devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

#futbol #süper lig #antrenman #kasımpaşa
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