Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları





İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına milli maç arasında devam etti.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından yapılan taktik organizasyonlarla tamamlandı.

Kasımpaşa, yarın gerçekleştirilecek çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.