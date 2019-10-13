Kasımpaşa'da Kayserispor maçı hazırlıkları
İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa, Süper Lig'in 8. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde...
Spor 12.10.2019, 16:10
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
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