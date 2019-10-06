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Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi

- Lacivert-beyazlı takımın İttifak Holding Konyaspor ile oynadığı maçta diz kapağında kırık oluşan Çek futbolcu, operasyon geçirdi

Spor 06.10.2019, 23:04
Kasımpaşa'da Pavelka ameliyat edildi
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İSTANBUL (AA) - Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, diz kapağında oluşan kırık nedeniyle ameliyat edildi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İttifak Holding Konyaspor maçında diz kapağında kırık oluşan oyuncumuz David Pavelka'nın, müsabakanın ardından kulüp doktorumuz Cem Ergenç gözetiminde Liv Hospital'da Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından yapılan ameliyatı başarıyla gerçekleşmiştir." ifadesi kullanıldı.

Pavelka, lacivert-beyazlıların Süper Lig'in 7. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olduğu karşılaşmanın 41. dakikasında sakatlanarak oyuna devam edememişti.

#David Pavelka #futbol #kasımpaşa #sakatlık #süper lig
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