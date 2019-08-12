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Kasımpaşa’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı.

Spor 12.08.2019, 21:48
Kasımpaşa’da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Kasımpaşa, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun ilk haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıkları başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen antrenman core egzersizleri ile başladı, pas çalışmalarıyla devam etti. Antrenman, iki grup halinde yapılan minyatür kale maç çalışmalarıyla sona erdi. Antrenmanda kaleciler Ramazan Köse, Fatih Öztürk, Enes Sarı ve Murat Can Yıldız, kaleci antrenör Tolga Özgen ile ayrı olarak çalıştı.

Kasımpaşa, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın saat 09.00 ve 19.00’da yapacağı antrenmanlar ile devam edecek.

(İHA)
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