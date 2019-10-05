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Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

- 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda ip destekli sabit ağırlık dalışlarında dünya kupasının sahibi kadınlarda Olga Davydova ile erkeklerde Alexey Molchanov oldu - Erkeklerde Türkiye şampiyonluğunu Rüstem Derin, Türkiye rekoru kırarak kazandı - Bugün sona ermesi planlanan organizasyonda, 5 sporcunun dalışı hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi

Spor 05.10.2019, 18:19
Kaş'ta serbest dalış ve paletli yüzme şenliği

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kaş ilçesinde bugün sona ermesi planlanan 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası ve Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda ip destekli sabit ağırlık (FIM) dalışlarının bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle yarına ertelendi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan (TSSF) yapılan açıklamaya göre, 7 ülkeden 43 sporcunun katıldığı 3. CMAS-TSSF "Kaş Başka" Outdoor Serbest Dalış Dünya Kupası'nda, erkeklerde dünya rekortmeni Alexey Molchanov, 103 metrelik dalışını 3 dakika 45 saniyede tamamlayarak Dünya Kupası'nın sahibi oldu.

Gümüş madalya ise 3 dakika 30 saniyede yaptığı 83 metrelik derecesiyle Türkiye'den Rüstem Derin'in oldu. Erkeklerde Kolombiyalı Cristian Castano, 2 dakika 40 saniyede 82 metreye dalarak bronz madalya kazandı.

Kadınlarda Rusya'dan Olga Davydova, 2 dakika 50 saniyede 72 metrelik dalışıyla dünya kupasını elde etti. Polonyalı Emilia Biala 2 dakika 20 saniyede yaptığı 60 metrelik dalışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.


- Rüstem'den yeni rekor


TSSF Serbest Dalış Deniz Bireysel Türkiye Şampiyonası’nda Rüstem Derin'den yeni Türkiye rekoru geldi.

2012 yılında yine Kaş'ta Devrim Cenk Ulusoy'un elde ettiği 81 metreyi 2 metre geliştirerek 3 dakika 30 saniyede 83 metrelik dalış gerçekleştiren Rüstem Derin, bu başarısıyla Türkiye şampiyonluğunu kazandı.

Gökhan Şenses 2 dakika 30 saniyede 61,2 metrelik derecesiyle gümüş madalya, Emre Bozkurt 2 dakika 40 saniyede yaptığı 60 metrelik dalışıyla bronz madalya elde etti.


- 5 dalışa hava muhalefeti engeli


Türkiye şampiyonasındaki kadınlar sıralaması, dalışların bir kısmı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği için gerçekleşmedi.

Yarışmalar, 5 sporcunun yapamadığı dalışların yarın gerçekleştirilmesiyle sona erecek.

Dünya kupasında ip destekli sabit ağırlık (FIM) dalışlarında üçüncülüğü elde edecek sporcu da yarın planlanan son dalışlarla belli olacak.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TSSF Başkanı Şahin Özen, organizasyon boyunca son derece keyifli dalışlara tanık olduklarını belirtti.

Özen, dünyanın en seçkin dalış merkezlerinden olan Kaş'taki dünya kupası yarışmasını federasyon ile birlikte yürüten Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) Başkanı Anna Arzhanova, yönetim kurulu üyeleri ile emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti.


#Dünya Kupası #kaş #Paletli Yüzme #serbest dalış #Türkiye Şampiyonası
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