Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda ilk ön eleme maçını Sırbistan'ın Zork Jagodina takımıyla oynayacak Kastamonu Belediyespor, bu maçtan galip gelmesi durumunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria ve Çekya'nın DNK Banik Most takımlarının oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda Çekya'da ön eleme maçı yapacak Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı sonla Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü karşı karşıya gelecekleri maça odaklandıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı cumartesi günkü maça göre yaptık. Teknik ekip ve sporcular Zork Jagodina maçına kilitlenmiş durumda. İlk maçımızdan galip ayrılıp, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." dedi.

Takımın durumunun çok iyi olduğuna işaret eden Halay, "Güzel bir çalışma dönemini geride bıraktık. Takımımızın iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Çekya'dan güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Halay, karşılaşma öncesi takımda sakat oyuncunun bulunmadığını belirtti.