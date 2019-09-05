Son Dakika
Medipol Başakşehir'de Sivasspor maçı hazırlıkları
Türkiye-Polonya maçına doğru
Kasımpaşa'da Galatasaray maçı hazırlıkları
Kırgızistan Milli Günü resepsiyonu
Maden ocağında yaşanan iş kazasında 1 madenci yaralandı
Irak'ta Sadr’dan “hükümetin sonu geldi” açıklaması
Beşiktaş, Gazişehir Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları
"İran'ın adımı endişe verici"
Somali’de yıllar sonra galibiyet sevinci

Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır

- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor Çekya'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor 05.09.2019, 21:22 05.09.2019, 21:47
Kastamonu, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarına hazır

KASTAMONU (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin son şampiyonu Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda ilk ön eleme maçını Sırbistan'ın Zork Jagodina takımıyla oynayacak Kastamonu Belediyespor, bu maçtan galip gelmesi durumunda İspanya'nın Rocasa Gran Canaria ve Çekya'nın DNK Banik Most takımlarının oynayacağı maçın galibiyle karşılaşacak.

Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için hafta sonunda Çekya'da ön eleme maçı yapacak Kastamonu temsilcisi, Atatürk Spor Salonu'nda yaptığı son antrenmanla Türkiye'deki hazırlıklarını tamamladı.

Antrenör Okan Halay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cumartesi günü karşı karşıya gelecekleri maça odaklandıklarını belirterek, "Hazırlıklarımızı cumartesi günkü maça göre yaptık. Teknik ekip ve sporcular Zork Jagodina maçına kilitlenmiş durumda. İlk maçımızdan galip ayrılıp, Şampiyonlar Ligi'ne bir adım daha yaklaşmak istiyoruz." dedi.

Takımın durumunun çok iyi olduğuna işaret eden Halay, "Güzel bir çalışma dönemini geride bıraktık. Takımımızın iyi bir yolda olduğunu düşünüyorum. Çekya'dan güzel sonuçlarla döneceğimize inanıyorum." diye konuştu.

Halay, karşılaşma öncesi takımda sakat oyuncunun bulunmadığını belirtti.

#antrenman #HENTBOL #Kastamonu Belediyespor
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@