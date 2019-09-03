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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan...

Spor 03.09.2019, 19:49 03.09.2019, 22:38
Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
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İSTANBUL (AA) - Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.

Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.

Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan bir video ile de futbolseverlerin beğenisine sunuldu.

FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.

32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.

#FIFA 2022 Dünya Kupası #Katar #logo
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