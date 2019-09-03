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Katar'daki 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu tanıtıldı
İSTANBUL (AA) - Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.Logo ayrıca FIFA'nın internet sitesinden paylaşılan...
Spor 03.09.2019, 19:49
İSTANBUL (AA) - Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nın logosu belli oldu.
Resmi logo, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen programda tanıtıldı.
FIFA'dan yapılan açıklamada, logoda kullanılan 8 sayısının, kupa maçlarının oynanacağı 8 stadyumu ve sonsuzluk işaretini yansıttığı bildirildi.
32 takımın katılacağı 2022 FIFA Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.