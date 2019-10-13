Kavun tarlasından Avrupa Şampiyonası'na

MUŞ (AA) - İBRAHİM YALDIZ - Muş'un Malazgirt ilçesinde beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle 3 yıl önce atletizme başlayan milli atlet Mihriban Öner, bir yandan ailesine yardımcı olmak için kavun tarlasında çalışırken bir yandan da Avrupa ve Balkan şampiyonaları için Kros Milli Takımı seçmelerine hazırlanıyor.

Muş Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi Mihriban Öner, Türkiye'yi uluslararası yarışlarda en iyi şekilde temsil etmek için gösterdiği azmiyle yaşıtlarına örnek oluyor.

Hafta sonu tatillerinde ilçeye bağlı Mollabaki köyünde ailesine yardımcı olmak için hayvanlara bakan, traktör süren ve tarlada kavun toplayan Mihriban, hafta içi de antrenörü eşliğinde Şehir Stadyumu'nda antrenman yapıyor.

Bugüne kadar katıldığı birçok yarışmada madalyalar kazanan Mihriban Öner, Avrupa ve Balkan şampiyonaları için 19 Ekim'de Sakarya'da yapılacak Kros Milli Takımı seçmelerinde başarılı olmak için ter döküyor.

18 Mayıs'ta Romanya'da yapılan Balkan Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 6 bin metrede birinci, 24 Ağustos'ta İtalya'da düzenlenen Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda 4 bin 100 metrede ikinci olan, 2 kez de Türkiye şampiyonluğu elde eden Mihriban Öner, milli takım formasını giyerek Avrupa'dan da altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

- "Olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim"

Milli atlet Mihriban Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa ve Balkan şampiyonalarında derece elde etmek istediğini, asıl hedefinin olimpiyat oyunları olduğunu söyledi.

Hafta sonları köyde ailesine yardımcı olmaya çalıştığını anlatan Mihriban, şu ifadeleri kullandı:

"Köyde ev işlerini yapıyorum, hayvanlarla ilgileniyorum. Tarlada kavun topluyor, traktörle taşıyorum. Tüm bu işleri yaparken antrenmanlarımı da ihmal etmiyorum. Hafta içi okuldan sonra Muş Şehir Stadı'nda antrenman yapıyorum. Ailem ve antrenörüm her zaman arkamda durdu ve destek verdi. Önümüzdeki günlerde yapılacak seçmelerde başarılı olarak ülkemize yeni madalyalar kazandırmak istiyorum. Tüm sporcuların hayali olan olimpiyatlarda bayrağımızı dalgalandırmak en büyük hedefim."

Günde 20 kilometre koştuğunu, antrenörünün belirlediği takvime göre idman yaptığını aktaran Mihriban, köyde de boş zamanlarda dik yamaçlara çıkarak kondisyonunu artırdığını belirtti.

- "Çok azimli bir sporcu"

Antrenör Emel Koçlardan ise Mihriban'ın çok azimli bir sporcu olduğunu, bu nedenle katıldığı yarışlarda önemli başarılar elde ettiğini dile getirdi.

Sporcusuyla gurur duyduğunu bildiren Koçlardan, "Mihriban bir çok yarışta iyi dereceler aldı. Antrenmanlarını aksatmadan yapıyor. Hafta sonu eve gittiğinde ailesine ev ve tarla işlerinde yardım ediyor. Aynı zamanda antrenmanlarına da devam ediyor. Hafta içi de birlikte çalışıyoruz. Çok disiplinli ve azimli bir sporcu. Bundan sonraki yarışlarda da milli takıma girerek başarılı olması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

- "Onu desteklemeyi sürdüreceğiz"

Elde ettiği başarılardan dolayı kızıyla gurur duyduğunu bildiren baba Kerem Öner de şunları kaydetti:

"Mihriban birçok yarışlara katılarak derece aldı. Bu başarılar bizi de çok sevindiriyor. Hafta sonları yanımıza geliyor şeker pancarı ve kavun topluyor. Tarlada traktör kullanıyor. Kızımın ilerde çok başarılı olacağına inanıyorum. Her zaman yanında olup onu desteklemeyi sürdüreceğiz."