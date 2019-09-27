Kayakla atlama: FIS Kupası
- Avusturya'da 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupada Türkiye'yi temsil edecek sporcular hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor
Spor 27.09.2019, 14:39
ANKARA (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası, 5-6 Ekim tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.
Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kayakla Atlama Milli Takımı'nın 12 Eylül Perşembe günü başantrenör Frank Nejc yönetiminde başlayan Slovenya kampı devam ediyor.
Başantrenör Nejc, Slovenya'daki Kranj ve Planica rampalarında atlama antrenmanları yaptıklarını ifade etti.
Yarışmalara yoğun tempoda hazırlandıklarını belirten Nejc, "Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta Avusturya'da FIS yarışmalarına katılacağız. İyi derecelerle Türkiye'ye dönmek düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.
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