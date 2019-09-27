Son Dakika
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçları açıklandı
Rusya’da SU-35 açıklaması
Erzurum Ticaret Borsası
Başkentte 7 yıl sonra derbi heyecanı
Basketbol Süper Ligi’nde ilk hafta heyecanı
Yüzlerce asker arasında gözyaşlarıyla "Ali"sini aradı

Kayakla atlama: FIS Kupası

- Avusturya'da 5-6 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kupada Türkiye'yi temsil edecek sporcular hazırlıklarını Slovenya'da sürdürüyor

Spor 27.09.2019, 14:39
Kayakla atlama: FIS Kupası
banner63


ANKARA (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası, 5-6 Ekim tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kayakla Atlama Milli Takımı'nın 12 Eylül Perşembe günü başantrenör Frank Nejc yönetiminde başlayan Slovenya kampı devam ediyor.

Milli sporcular Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen'in yer aldığı kampta, Avusturya'nın Villach kentindeki Villach Atlama Kulesi'nde yapılacak organizasyona hazırlanıyor.

Başantrenör Nejc, Slovenya'daki Kranj ve Planica rampalarında atlama antrenmanları yaptıklarını ifade etti.

Yarışmalara yoğun tempoda hazırlandıklarını belirten Nejc, "Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta Avusturya'da FIS yarışmalarına katılacağız. İyi derecelerle Türkiye'ye dönmek düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.


#Avusturya #kayak #Kayakla Atlama Milli Takımı #Uluslararası Kayak Federasyonu
Yorumlar (0)
26°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 27 Eylül 2019
İmsak 05:11
Güneş 06:34
Öğle 12:45
İkindi 16:06
Akşam 18:45
Yatsı 20:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 6 14
2. Real Sociedad 6 13
3. Atletico Madrid 6 13
4. Athletic Bilbao 6 12
5. Granada 6 11
6. Barcelona 6 10
7. Sevilla 6 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Getafe 6 7
11. Levante 6 7
12. Osasuna 6 7
13. Valencia 6 6
14. Real Valladolid 6 6
15. Celta de Vigo 6 6
16. Eibar 6 5
17. Deportivo Alaves 6 5
18. Espanyol 6 5
19. Mallorca 6 4
20. Leganés 6 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@