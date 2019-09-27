Kayakla atlama: FIS Kupası





ANKARA (AA) - Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) Kupası, 5-6 Ekim tarihlerinde Avusturya'da düzenlenecek.

Türkiye Kayak Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kayakla Atlama Milli Takımı'nın 12 Eylül Perşembe günü başantrenör Frank Nejc yönetiminde başlayan Slovenya kampı devam ediyor.

Milli sporcular Fatih Arda İpcioglu, Muhammet İrfan Çintimar, Muhammed Ali Bedir ve Muhammet Münir Güngen'in yer aldığı kampta, Avusturya'nın Villach kentindeki Villach Atlama Kulesi'nde yapılacak organizasyona hazırlanıyor.

Başantrenör Nejc, Slovenya'daki Kranj ve Planica rampalarında atlama antrenmanları yaptıklarını ifade etti.

Yarışmalara yoğun tempoda hazırlandıklarını belirten Nejc, "Çok verimli bir kamp dönemi geçirdiğimizi söyleyebilirim. Önümüzdeki hafta Avusturya'da FIS yarışmalarına katılacağız. İyi derecelerle Türkiye'ye dönmek düşüncesindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



