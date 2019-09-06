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Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi

- Türkiye Kayak Federasyonunca düzenlenen kampa 22 sporcu katıldı

Spor 06.09.2019, 16:56
Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi


KASTAMONU (AA) - Türkiye Kayak Federasyonu Kayaklı Koşu Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sona erdi.

Kamp müdürü Fırat Coşkun, antrenörler Muhammed Kızılarslan, Ömer Yusufoğlu, Celal Apak, Muhammet Can Kurtkan ve Emre Erdem ile 22 sporcunun katıldığı "Kayaklı Koşu Kondisyon ve Tekerlekli Kayak Kampı" tamamlandı.

Kastamonu'da 21 Ağustos'ta başlayan kamp kapsamında sporcular, tekerlekli kayaklarla kuvvet çalışmalarının yanı sıra batonlu koşu antrenmanları yaptı.

Fırat Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırlıklara 16 erkek ve 6 kadın sporcunun katıldığını söyledi.

Kampın sorunsuz şekilde tamamlandığını belirten Coşkun, "Kastamonu kampımız çok verimli geçti. Antrenman alanlarının çeşitliliği önemliydi. Milli sporcularımız antrenman çeşitliliği bol bir kamp geçirmiş oldu." dedi.

Kış hazırlıklarının da devam ettiğini dile getiren Coşkun, "Bu kamplarda uluslararası müsabakalara hazırlanma şansı buluyoruz. Kış hazırlıkları kapsamında yaz kamplarını federasyon olarak da çok önemsiyoruz." diye konuştu.


#- Türkiye Kayak Federasyonu #kastamonu #Kastamonu kampı #Kayak Antrenmanı #Kayaklı koşu
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