Kayseri Basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.Basketbolcular Gizem Sezer, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay, Ceyda Kozluca, Gamze Zeren, Gülse Uğur, Beril Albayrak...
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.
Basketbolcular Gizem Sezer, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay, Ceyda Kozluca, Gamze Zeren, Gülse Uğur, Beril Albayrak ve Klaudia Perisa, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.
Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan yeni transferlerden Beril Albayrak, bu sezon iyi bir takım oluşturulduğunu, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı sonuçlar alacaklarını söyledi.
Genç oyuncu Fatma Dikmen de geçen hafta çalışmalara başladıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.
Hem Avrupa'da hem de ligde iddialı olduklarını dile getiren Dikmen, "Antrenmanlara yeni başladık. Güzel bir takım oluşturduk. Çalışma tempomuz iyi. Bu sene FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız. Bu sezon ligde de iddialıyız. İnşallah sakatlıksız, güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kulandı.
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