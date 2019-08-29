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Kayseri Basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.Basketbolcular Gizem Sezer, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay, Ceyda Kozluca, Gamze Zeren, Gülse Uğur, Beril Albayrak...

Spor 29.08.2019, 09:25
Kayseri Basketbol sporcuları sağlık kontrolünden geçirildi
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KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Bellona Kayseri Basketbol'un oyuncuları, sağlık kontrolünden geçirildi.

Basketbolcular Gizem Sezer, Fatma Dikmen, Ayşegül Günay, Ceyda Kozluca, Gamze Zeren, Gülse Uğur, Beril Albayrak ve Klaudia Perisa, Memorial Kayseri Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutuldu.

Sağlık kontrolünün ardından basın mensuplarına açıklama yapan yeni transferlerden Beril Albayrak, bu sezon iyi bir takım oluşturulduğunu, hem Avrupa'da hem de ligde başarılı sonuçlar alacaklarını söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başladıklarını ve FIBA Kadınlar Avrupa Kupası maçıyla start vereceklerini belirten Albayrak, "Çok yeni bir takım olduk. Şu anda adaptasyon süreci yaşıyor, bir birimize alışmaya çalışıyoruz. Her şey yolunda. Daha güzel olacağına inanıyorum. Şimdilik ilk hedefimiz FIBA Avrupa Kupası ilk maçını deplasmanda kazanmak, evimize avantajla dönmek. Burada da maçı kazanıp ileri turlara kalmayı istiyoruz. Bu sezon hedeflerimiz yüksek. Türkiye liginde de başarılı olmak istiyoruz." diye konuştu.

Genç oyuncu Fatma Dikmen de geçen hafta çalışmalara başladıklarını ve iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirtti.

Hem Avrupa'da hem de ligde iddialı olduklarını dile getiren Dikmen, "Antrenmanlara yeni başladık. Güzel bir takım oluşturduk. Çalışma tempomuz iyi. Bu sene FIBA Avrupa Kupası'nda mücadele edeceğiz. İnşallah orada iyi bir sonuç alırız. Bu sezon ligde de iddialıyız. İnşallah sakatlıksız, güzel bir sezon geçiririz." ifadelerini kulandı.



#Bellona Kayseri Basketbol #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #sağlık kontrolü
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