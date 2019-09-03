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Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası, 17 Eylül Salı günü başlayacak.

Spor 03.09.2019, 11:26 03.09.2019, 15:41
Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı

KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası, 17 Eylül Salı günü başlayacak.

Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 17-19 Eylül'de gerçekleştirilecek Erciyes Kupası'nda Kadınlar Süper Ligi'nden 4 takım katılacak.

Turnuvada, Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbol takımları mücadele edecek.

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#Erciyes Kupası #Kadınlar Basketbol Süper Ligi #kayseri
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