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Kayseri'de Erciyes Kupası heyecanı
- Kayseri Basketbol tarafından düzenlenen 13. Erciyes Kupası, 17 Eylül'de başlayacak
Spor 03.09.2019, 11:26
KAYSERİ (AA) - Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Erciyes Kupası, 17 Eylül Salı günü başlayacak.
Turnuvada, Bellona Kayseri Basketbol, İzmit Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Çukurova Basketbol takımları mücadele edecek.
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