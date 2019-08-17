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Kayserispor Brezilyalı Tavares ile görüşmelere başladı
İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı orta saha futbolcusu Adryan Oliveira Tavares ile görüşmelere başladı.
Spor 17.08.2019, 23:23
İstikbal Mobilya Kayserispor, Brezilyalı orta saha futbolcusu Adryan Oliveira Tavares ile görüşmelere başladı.
TAVARES KİMDİR?
Tam adı Adryan Oliveira Tavares. 10 Ağustos 1994 doğumlu. Rio de Janeiro doğumlu. Brezilya’nın Flamengo takımında 3 sezon oynadıktan sonra birer sezon Calgiari, Leed United ve Nantes takımında kiralık olarak forma giydi. Tekrar Flamengo’ya dönen Adryan son 3 sezondur da İsviçre’nin FC Sion takımında forma giyiyordu. Geçen sezon Sion takımında 20 maça çıktı ve 7 gol attı. İlk 11’de 9 kez oynayıp sahada 1072 dakika kalan Brezilyalı futbolcu, 138 resmi maçta 24 gol atarken 17 sarı kart, 1 de kırmızı kart gördü.(Yüksel Yıkılmaz /İHA)
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