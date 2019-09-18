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Kayserispor-Denizlispor maçını Hüseyin Göçek yönetecek
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.
Spor 18.09.2019, 12:27
İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını İstanbul Bölgesinden Hüseyin Göçek yönetecek.
Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan açıklamada İstikbal Mobilya Kayserispor-Yukatel Denizlispor maçını Hüseyin Göçek çalacak. Göçek’in yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Erdem Bayık yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Haftanın kritik müsabakasında VAR Hakemi Ali Palabıyık olurken AVAR Hakemi ise Serkan Olguncan oldu.(İHA)
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|4
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|8
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|5
|8
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|8
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|5
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|5
|7
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|5
|7
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|7
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|6
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|5
|5
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|5
|5
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|5
|5
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|4
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|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
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|2
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|P
|1. Sevilla
|4
|10
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|4
|9
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|6
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|6
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|4
|5
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|4
|5
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|5
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|4
|4
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|4
|4
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|4
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|4
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|4
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