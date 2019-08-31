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Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

- Sarı-kırmızılı takım, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle sahaya çıktı.

Spor 30.08.2019, 18:38 31.08.2019, 00:23
Kayserispor-Galatasaray maçından notlar

KAYSERİ (AA) - Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 3. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında, ligdeki son maça göre kadroda 3 değişikliğe gitti.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmada Terim, geçen hafta ligde 1-1 sona eren Konyaspor maçına göre kadroda üç değişiklik yaptı.

Konyaspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Seri'nin yerine sakatlığı iyileşen Belhanda, Donk'un yerine cezası sona eren Marcao, Emre Mor'un yerine Ömer Bayram şans buldu.

Galatasaray maça Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Ömer Bayram, Feghouli, Belhanda, Babel, Diagne 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin kulübesinde Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Adem Büyük, Linnes, Donk, Jimmy Durmaz, Yunus Akgün, Emre Mor yer aldı.

- Belhanda 11'e döndü

Belinde ağrıları olduğu için geçen hafta Konyaspor maçında forma giyemeyen Faslı futbolcu Younes Belhanda, 1 maç aranın ardından kadrodaki yerini aldı.

Fatih Terim, Belhanda'ya Kayserispor karşısında ilk 11'de yer verdi. Öte yandan cezası sona eren Marcao 11'e döndü.

- Hikmet Karaman'dan iki değişiklik

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligin 3. haftasında 1-1 berabere kaldıkları MKE Ankaragücü maçına göre ilk 11'de iki değişiklik yaptı.

Karaman, sol kanatta Atila Turan'ın yerine Yasir Subaşı'na, hücum hattında ise yeni transfer Adebayor'a forma şansı verdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Lung, Lopes, Abdennour, Poulain, Yasir Subaşı, Djedje, Mensah, Rienstra, Henrique, Umut Bulut, Adebayor 11'iyle sahada yer aldı.

- Yeni transfer Adebayor ilk 11'de

Kayseri ekibinin hafta başında transfer ettiği yıldız oyuncu Emmanuel Adebayor, ilk 11'de sahaya çıktı.

Maç kadrosuna alınan yeni transferler Tavares ile Ntep ise yedek kulübesinde yer aldı.

Öte yandan, Kayserispor taraftarları, Galatasaray maçında takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek verdi. Kendilerine ayrılan bölümü dolduran Galatasaray taraftarları da takımlarını destekledi.

#Galatasaray #İstikbal Mobilya Kayserispor #süper lig
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