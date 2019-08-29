Kayserispor ile Galatasaray 47. randevuda

Galatasaray, Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda oynayacağı Kayserispor ile ligde 47. kez karşı karşıya gelecek. Fatih Terim’in öğrencilerinin rakiplerine karşı 29-3 üstünlüğü var.

Süper Lig’in 3. haftasında Galatasaray, yarın saat 20.30’da deplasmanda Kayserispor ile mücadele edecek. Ligde geride kalan iki haftada İstanbul ekibi 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle topladığı 1 puanla 14. sırada yer alırken, Kayseri temsilcisi de aynı puanla 13. sırada bulunuyor.

47. RANDEVUDA

Galatasaray ile Kayserispor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 46 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 29 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor ise 3 kez rakibini mağlup edebildi. 14 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Geçtiğimiz sezon oynanan iki maçı da Cimbom, 3-0 ve 3-1’lik skorlarla kazandı. Rekabette Galatasaray’ın toplam 101 golüne, Kayserispor 34 golle yanıt verdi.

EN FARKLI GALİBİYET GALATASARAY’A AİT

Galatasaray, Kayserispor karşısında ligde en farklı galibiyetini 2015-2016 sezonunda aldı. Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan müsabakayı Galatasaray, 6-0’lık skorla kazandı. Kayserispor ise en farklı skorlu galibiyetini 2-0 ile aldı.

ASLAN’DA HEDEF İLK GALİBİYET

Sezona kötü başlayan ve iki maç sonucunda sadece 1 puan alan Galatasaray, ligdeki ilk galibiyetini Kayseri deplasmanında almanın peşinde. Kayseri’den galibiyetle dönmek isteyen sarı-kırmızılılar, milli takım arasına da moralli girmek istiyor.

SERİ CEZALI

Galatasaray’da Kayserispor mücadelesi öncesinde Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri cezalı durumunda bulunuyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında direkt kırmızı kart gören Seri, bu hafta takımını yalnız bırakacak. Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun ise cezası sona erdi ve takımdaki yerini alabilecek.

Öte yandan geçtiğimiz hafta belindeki rahatsızlığından dolayı oynayamayan Younes Belhanda ise hafta içi takımla çalışmalara başladı.

DÜDÜK MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU’NDA

İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Öğretmenoğlu’nun yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Samet Çavuş yapacak. Mücadelede dördüncü hakem olarak Ramazan Keleş görev alacak.

(İHA)