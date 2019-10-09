Kayserispor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.Yardımcı antrenör Hakan Ertürk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana...
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yardımcı antrenör Hakan Ertürk yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan sarı-kırmızılılar, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı.
Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi.
Bu konuda şehrin ve taraftarın desteğinin önemli olduğunu vurgulayan Taşçı, şöyle devam etti:
"Kulüp başkanımız Erol Bedir istifa etti, yolumuza yeni başkanımız Hamdi Elcuman ile devam ediyoruz. O da sağ olsun, elini taşın altına koydu. Bu yükü inşallah hep beraber kaldırırız. İyi niyetli olarak, bütün yöneticilerimiz bugün antrenmana geldik. Takımımızı yalnız bırakmak istemedik. Önemli olan burada Kayserispor. Eleştiriler olsa da, tenkit olsa da ben inanıyorum ki herkesin tek derdi bu takımın kurtuluşu. Takımın bir şekilde düzlüğe çıkması gerekiyor. Şehirde yaşayan insanların dertleri Kayserispor üzerine. İnşallah toparlarız."
Taşçı, takımda izinli ve milli takımda olan futbolcular bulunduğunu belirterek, "Kasımpaşa maçı hazırlıkları başladı. Sakat olan oyuncularımız da var ama çoğu iyileşmek üzere. Kravets ile Şamil'in sakatlığı vardı. Her ikisi de bireysel olarak çalışmaya başladı. Umarım Kasımpaşa maçına kadar ikisi de düzelir." ifadelerini kullandı.
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