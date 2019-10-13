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Kayserispor, Kasımpaşa maçına hız kesmeden hazırlanıyor
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
Spor 12.10.2019, 19:03
İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig’in 8. haftasında oynanacak olan Kasımpaşa maçının hazırlıklarına tüm hızıyla devam ediyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması 20 Ekim Pazar günü Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanacak.(Eren Kan/İHA)
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