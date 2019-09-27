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Kayserispor’da 3 eksik var
İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.
Spor 27.09.2019, 13:20
İstikbal Mobilya Kayserispor, Konyaspor deplasmanına 3 eksik ile çıkacak.
Takımdan ayrı çalışan Artem Kravets ile Şamil Çınaz’ın 1-2 haftadan hazır hale gelebileceği Alpay’ın ise ligin ikinci yarısına hazır hale gelmesi için tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Geçtiğimiz hafta hasta olmasına rağmen forma giyen Pedro Hernique’nin ise rahatsızlığının tamamen geçti ve forma giyebilecek.(İHA)
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