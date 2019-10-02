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Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları

- Sakat olan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı

Spor 02.10.2019, 20:45
Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları


KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idmanda sarı-kırmızılı oyuncular, sahada kurulan istasyonlarda topla koordinasyon çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanın ikinci kısmında 3 gruba ayrılarak savunma ve hücum varyasyonları çalıştı.

İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Emmanuel Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı.

Öte yandan, kulüp başkanı Erol Bedir de idmanı takip etti.


#göztepe #Kayserispor #süper lig
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