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Kayserispor'da Göztepe maçı hazırlıkları
- Sakat olan Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı
Spor 02.10.2019, 20:45
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Göztepe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.
İttifak Holding Konyaspor maçında sakatlanan Emmanuel Adebayor ve Yasir Subaşı antrenmana katılmadı.
Öte yandan, kulüp başkanı Erol Bedir de idmanı takip etti.
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