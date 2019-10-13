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Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen...
Spor 12.10.2019, 19:31
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Süper Lig'in 8. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra futbolcular iki gruba ayrılarak pas çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
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