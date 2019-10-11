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Kayserispor’da yine ayrılık var

İstikbal Mobilya Kayserispor’da antrenör Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile yollar ayrıldı.

Spor 11.10.2019, 09:29 11.10.2019, 09:31
Kayserispor’da yine ayrılık var

İstikbal Mobilya Kayserispor’da antrenör Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile yollar ayrıldı.

Uzun süredir İstikbal Mobilya Kayserispor’da görev yapan iki teknik adam ile yollar ayrıldı. Hikmet Karaman’ın teknik ekibinde görev yapan Kayserili antrenörler Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan ile devam edilmeyecek.

İstikbal Mobilya Kayserispor kulübü resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda “Hikmet Hocamızın ayrılışından sonra yeni hocamızın göreve gelmesine kadar olan süreçte takımımızın antrenmanlarını devam ettiren Hikmet hocamızın yardımcılıklarını yapan Hakan Ertürk ve Erdoğan Özdoğan hocalarımıza ayrıca teşekkür ederiz” denildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#İstikbal Mobilya Kayserispor #Kayserispor #spor
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