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Kayserispor'dan Zafer Bayramı mesajı

- Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir: "45 yıldır, İstanbul'da yenmemize rağmen evimizde galip gelemediğimiz değerli rakibimiz Galatasaray ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde, Kadir Has Stadı'mızda oynayacağımız maçtan da Kayserispor olarak zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum"

Spor 28.08.2019, 17:01
Kayserispor'dan Zafer Bayramı mesajı
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KAYSERİ (AA) - Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk gelen günde mücadele edecekleri Galatasaray karşılaşmasından zaferle ayrılacaklarına inandığını bildirdi.

Bedir, Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin Zafer Bayramı'nın 97. yıl dönümünü kutladı.

30 Ağustos'un, Türk milletinin istiklal mücadelesi olduğunu vurgulayan Bedir, şunları kaydetti:

"97. sene-i devriyesi nedeniyle, büyük Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum. İnşallah gerekli olmaz ancak mecbur kalırsak '30 Ağustos 1922'de kazanılan zaferin tekrarı milletimize nasip olsun' diye dua ediyorum. Ayrıca yaklaşık 45 yıldır, İstanbul'da yenmemize rağmen evimizde galip gelemediğimiz değerli rakibimiz Galatasaray ile 30 Ağustos Zafer Bayramı gününde, Kadir Has Stadı'mızda oynayacağımız maçtan da Kayserispor olarak zaferle çıkacağımıza yürekten inanıyorum. Takımımız ve taraftarımızın da aynı inançta olduğunu biliyor, cuma akşamı Kayserili hemşehrilerimize çifte bayramlar diliyorum."

#Galatasaray #Kayserispor #Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir
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