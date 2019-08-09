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Kayserispor’un tek maç bilet fiyatları belli oldu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonundaki tek maç bilet fiyatları belli oldu.

Spor 09.08.2019, 10:03 09.08.2019, 10:27
Kayserispor’un tek maç bilet fiyatları belli oldu
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İstikbal Mobilya Kayserispor’un 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonundaki tek maç bilet fiyatları belli oldu.

Spor Toto Süper Ligin başlamasına kısa bir zaman kalırken, İstikbal Mobilya Kayserispor Kulübü, yeni sezon öncesi tek maç bilet fiyatlarını resmi siteden açıklamadı. Kombinesi olmayan taraftarlar iç saha maçlarında Passolig maç biletlerini yükleyerek girebilecekler.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının tek maç bilet fiyatları ayrı tutuldu.

Tek Maç Bilet Fiyatları şu şekilde;

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Misafir Tribün - 25 TL

2019 - 2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu Galatasaray,Beşiktaş ve Fenerbahçe Maçları Bilet Fiyatları şu şekilde;

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Güney Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Güney Üst Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 80 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 120 TL

Batı Üst Tribün Tüm Bloklar - 60 TL

Misafir Tribün - 65 TL

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#spor haberleri #spor #Kayserispor
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