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Kayserispor’un yeni transferlerin forma numaraları belli oldu
İstikbal Mobilya Kayserispor’un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu.
Spor 27.08.2019, 09:29 27.08.2019, 09:57
İstikbal Mobilya Kayserispor’un kadrosuna kattığı 4 yeni ismin forma numaraları belli oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor’un FC Sion takımdan Adryan Oliveira Tavares, Wolsfburg takımından Paul Ntep, Emmanuel Adebayor ve Çanakkale Dardanelspor’dan transfer ettiği Furkan Polat’ın formaları numaraları belirlendi. Adryan Oliveira Tavares 77 numarayı, Emmanuel Adebayor 4 numarayı, Paul Ntep 29 numarayı Furkan Polat ise 98 numaralı formayı giyecek.
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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