Kazakistan'da zorlu sınav

ANKARA (AA) - HALİL İBRAHİM AVŞAR - Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, Kazakistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nın olimpiyatlara kota vereceğine işaret ederek, "Son 4 yılın en önemli Dünya Şampiyonası." dedi.

Avrupa Şampiyonası'nda 7 madalya kazanan Serbest Milli Takımı, 14-22 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını Ankara'da yapıyor.

Serbest Güreş Milli Takımı Antrenörü Abdullah Çakmar, Elmadağ kampında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda takım halinde şampiyonluğu kıl payı kaçırdıklarını söyledi.

Romanya'da 3 şampiyon çıkardıklarını hatırlatan Çakmar, Dünya Şampiyonası'nın olimpiyat kota müsabakaları niteliği taşıdığından daha da zorlu geçeceğini dile getirdi.

Çakmar, olimpik sıkletlerde madalya müsabakasına çıkmaya hak kazanan güreşçilerin Tokyo 2020 vizesi alacağına dikkati çekerek, "Son 4 yılın en önemli Dünya Şampiyonası. İlk 5'e giren sporcular olimpiyatlarda güreşmeye hak kazanacak. Dolayısıyla tüm ülkelerdeki sporcular şampiyonaya en üst seviyede hazırlandılar. Bunun bilincinde olduğumuz için sporcularımızı Avrupa Şampiyonası'ndan sonraki 4 kampımızda en üst seviyede çalıştırdık." diye konuştu.

- "İkinciliklere ve üçüncülüklere sevinemiyoruz"





Çakmar, olimpiyatlara katılmaktan ziyade madalya kazanmayı hedeflediklerini belirterek, "Diğer branşlarda olimpiyatlara katılmak başarıdır. Ama güreşte hiçbir zaman olimpiyatlara katılmak başarı sayılmayacak." dedi.

"Tarih hiçbir zaman ikincileri, üçüncüleri güreşte yazmayacak." diyen Çakmar, şöyle devam etti:

"Biz ikinciliklere ve üçüncülüklere sevineceksek hiçbir anlamı olmayacak. Tarih her zaman altın madalyayı yazar. Hocalarımızla beraber sporcularımızı Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alacak seviyeye getirdik. Federasyonumuz, bakanlığımız ve belediyelerimize de katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Bu sadece bizle olmuyor. Kulüplerimiz olmasa bizler ayakta duramayız. O yüzden bu bir ekip işi. Biz güreş olarak her zaman kendi payımıza düşeni yapmak istiyoruz. İkinciliklere ve üçüncülüklere sevinemiyoruz. Taha ikinci olup geliyor, 'niye ikinci oldu' diyorlar. Olimpiyatlarda 39 altın madalyanın 29'unu almış bir branş olduğumuz için hep üst seviyede başarı bekleniyor. Biz de elimizden gelen her şeyi Allah'ın izniyle yaptık. Orada da sporcularımıza altın madalya, madalyalar aldırmak istiyoruz. Özellikle olimpik 6 sıklette çünkü seneye olimpiyatlar var."





- "Bize dua etsinler"





Türk halkından kendileri için dua etmelerini isteyen Çakmar, "Dünya Şampiyonası'nda takım halinde derece bekliyor musunuz?" sorusuna, "Neden olmasın. Avrupa Şampiyonası'nda bir sporcumuz bir maç daha kazansaydı takım halinde Avrupa şampiyonu olacaktık." yanıtını verdi.

"Bu Dünya Şampiyonası kolay olmayacak." ifadesini kullanan Çakmar, şunları aktardı:

"Bütün ülkeler elinden gelen her şeyi yapacak. Lobi olarak bütün imkanlarını kullanacaklar. Burada hakem lobisi, dış etkenler var. Biz inşallah oralara takılmazsak, Allah'ın izniyle 2020 hatta 2024'ü oluşturacak bir ekibe sahibiz. Takımın en yaşlı ismi 29 yaşındaki Taha Akgül. Dünya şampiyonalarında madalya kazanmış 4 sporcuya sahibiz. Avrupa şampiyonlarında iki sıklet hariç herkes madalya aldı. Biz artık madalyaları alıyoruz, şampiyon da çıkartıyoruz."





- "Taha da bir insan"





Abdullah Çakmar, üçüncü dünya şampiyonluğunu hedefleyen Taha Akgül'ün form durumunun iyi olduğunu söyledi.

Taha'dan beklentinin çok yüksek olmasının üzerinde baskı yarattığına işaret eden Çakmar, şunları kaydetti:

"Taha'nın durumu çok iyi ancak beklenti çok büyük. Bu da Taha'nın üzerinde bir baskı oluşturuyor. Herkes 'Taha hep 10-0 yenip şampiyon olacak' diye düşünüyor. Nihayetinde Taha da bir insan. Her zaman şampiyon olamayabilir. Bütün sorumluluğu Taha'ya yüklersek stresten, bazı sıkıntılardan dolayı bazen iyi güreş yapamıyor. Şu an durumu çok iyi. Zaten bir şey söylemeye gerek yok, 7 Avrupa, 2 dünya, 1 olimpiyat şampiyonu. Bu başarılar tesadüfen olmadı. İstiklal Marşı'mızı okutup ülkemize altın madalyayla dönmek istiyoruz."