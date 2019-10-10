Kazakistan'dan Celal Taşkıran'a büyük onur

Türkiye Güreş Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Celal Taşkıran’a Kazakistan Gumilyov Eurasian National University’den Fahri Profesörlük Ünvanı verildi.



Hitit Üniversitesi, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Güreş Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Celal Taşkıran’a 14-22 Eylül 2019 tarihlerinde Kazakistan’ın başkenti Nur-Sultan’da yapılan Serbest, Greko Romen ve Kadınlar Güreş Dünya Şampiyonası sırasında, Dünya Güreş Birliğinin (United World Wrestling) Bilim Kurulu Üyesi (Scientific Commission) olarak güreş bilimine katkılarından dolayı, Gumilyov Eurasian National University Yönetim Kurulunun 29 Ağustos 2019 tarihinde aldığı kararıyla Fahri Profesörlük ünvanı verildi.

