Son Dakika
Boğulma tehlikesi geçirdi, duran kalbi 2 saat sonra çalıştırıldı
PTT Genel Müdürü 2 bin 500 yıllık postaneyi inceledi
Saman yüklü kamyon alev alev yandı
Kasımpaşa, Linnes’i kiraladı
Sivas’ta trafik kazası: 5 yaralı
Elazığ’da deprem
Luiz Gustavo Fenerbahçe’de
Florin Andone Galatasaray’da
105 yaşında hacı oldu: Tek isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek
Boşanma aşamasındaki karısını başından vurarak öldürdü

Keylor Navas, PSG'de

- Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Real Madrid'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas'ı renklerine bağladı

Spor 02.09.2019, 17:33 02.09.2019, 20:03
Keylor Navas, PSG'de
banner63

İSTABUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.

Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, Keylor Navas ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanacağı duyuruldu.

İspanyol medyasında çıkan haberlerde, PSG'nin 32 yaşındaki kaleci için Real Madrid'e ayrıca 15 milyon avro ödeyeceği öne sürüldü.

Kosta Rikalı kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu.

PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.

#Keylor Navas #Ligue 1 #PSG
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@