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Keylor Navas, PSG'de
- Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Paris Saint-Germain, Real Madrid'in Kosta Rikalı kalecisi Keylor Navas'ı renklerine bağladı
Spor 02.09.2019, 17:33 02.09.2019, 20:03
İSTABUL (AA) - Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Paris Saint-Germain (PSG), Real Madrid forması giyen Kosta Rikalı kaleci Keylor Navas'ı transfer etti.
Fransız Kulübünden yapılan açıklamada, Keylor Navas ile 2023'e kadar anlaşma sağlandığı ve kaleci Alphonse Areola'nın 1 yıllığına Real Madrid'e kiralanacağı duyuruldu.
Kosta Rikalı kaleci, 2014'te katıldığı Real Madrid'in 162 maçta kalesini korudu.
PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Real Madrid ve Club Brugge'nin yer aldığı A Grubu'nda mücadele edecek.
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