Son Dakika
Rosneft, Suriye sınırındaki çalışmalarını durdurduğunu açıkladı
PKK-YPG’den "DEAŞ geri döndü" algısı oluşturma çabası
SMO Rasulayn’da, terör örgütünün silah deposunu ele geçirdi
Minibüsçülerden Barış Pınarı Harekatı’na destek
Barış Pınarı Harekatı devam ediyor
MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek hayatını kaybetti

Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak

Kick Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, ringe Mehmetçik için çıkacak.

Spor 17.10.2019, 10:47 17.10.2019, 15:37
Kick Boks Milli Takımı, Mehmetçik için ringe çıkacak

NİĞDE (AA) - Kick Boks Milli Takımı, Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda, ringe Mehmetçik için çıkacak.

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Kamp Eğitim Merkezi'nde, 19-27 Ekim'de Bosna Hersek'te düzenlenecek Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'na hazırlanan kadın ve erkek milli takımı, organizasyona 53 sporcu ile katılacak. Mehmetçiklere "selam" gönderen milli takım, alacakları madalyaları onlara armağan edecek.

Kamp Müdürü Metin Öztürkalan, gazetecilere yaptığı açıklamada, şampiyona hazırlıklarının güzel geçtiğini söyledi.

Kampın son günlerine geldiklerini belirten Öztürkalan, "Sporcularımız şampiyonaya hazır. Şampiyonaya Low King, K1 ve Light Contack branşlarında 53 sporcuyla katılıyoruz. Hedefimiz, güzel maçlar yaparak dünya şampiyonu çıkartıp madalyalarımızı ülkemize hediye etmek." ifadelerini kullandı.

Milli Takım Antrenörü Mustan Özkaran da kampın güzel geçtiğini anlatarak, "Şu anda Türkiye zor bir dönemeçten geçiyor. Askerlerimiz, kahraman ordumuz cephede mücadele veriyor, biz de inşallah ringlerde savaş vereceğiz. Biz ülkemizi, bayrağımızı ve sporumuzu seviyoruz, bu ülkeye hizmet etmek birileri için görev olabilir ama bizim için bir borçtur. Ne borcumuz biter, ne de sevdamız." diye konuştu.

Milli sporculardan Nagihan Kalyoncu ise tekrar dünya şampiyonu olmak istediğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"2017'de Macaristan'da dünya şampiyonu olmuştum. Allah nasip ederse Bosna Hersek'te yapılacak dünya şampiyonasında tekrar bayrağımı göndere çektireceğim. Motivasyon kampımızın sonuna geldik. Allah nasip ederse Bosna Hersek'e gideceğiz. Orada, Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Buradan Türk askerine ve Mehmetçik'imize selam ve saygılarımı gönderiyorum."

Avrupa ve dünya şampiyonu Nurettin Diler de 2008'den beri milli takımda yer aldığını belirterek şöyle konuştu:

"Hedefimiz, Bosna Hersek'te yine dünya şampiyonu olup ülkemizin bayrağını en üst seviyeye çıkartmak, İstiklal Marşı'mızı bütün milletlere dinletmek. Barış Pınarı Harekatı'nda bulunan tüm askerlerimize, polisimize, kolluk kuvvetimize buradan selamlarımızı iletiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun. İnşallah biz de dünya şampiyonasında madalyaları alarak onlara moral kaynağı olmak istiyoruz."

Dünya şampiyonasına gitmeye hak kazanan Kadir Altay da "Allah'ın izniyle dünya şampiyonu olup ülkeme en iyi madalyayı getireceğim. Kendime inanıyorum, çok çalıştım. Buradan askerlerimize selam gönderiyorum. Biz de Allah'ın izniyle vatanımızı, milletimizi savunup geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
#Demirkazık #kamp #Kick Boks #Milli Takımı #niğde
Yorumlar (0)
23°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
İmsak 05:31
Güneş 06:54
Öğle 12:39
İkindi 15:42
Akşam 18:13
Yatsı 19:31
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 14
2. Sivasspor 7 12
3. Trabzonspor 7 12
4. Konyaspor 7 12
5. Fenerbahçe 7 11
6. Başakşehir 7 11
7. Antalyaspor 7 11
8. Gaziantep FK 7 11
9. Malatyaspor 7 10
10. Galatasaray 7 10
11. Göztepe 7 9
12. Beşiktaş 7 8
13. Denizlispor 7 8
14. Ankaragücü 7 8
15. Çaykur Rizespor 7 8
16. Kasımpaşa 7 7
17. Gençlerbirliği 7 3
18. Kayserispor 7 3
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 14
2. Hatayspor 7 14
3. Balıkesirspor 7 13
4. Akhisar Bld.Spor 7 13
5. Fatih Karagümrük 7 12
6. Altay 7 12
7. Bursaspor 7 12
8. Keçiörengücü 7 11
9. Adana Demirspor 7 10
10. İstanbulspor 7 10
11. Erzurum BB 7 10
12. Osmanlıspor 7 10
13. Menemen Belediyespor 7 7
14. Adanaspor 7 6
15. Altınordu 7 5
16. Giresunspor 7 5
17. Boluspor 7 2
18. Eskişehirspor 7 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 8 24
2. Man City 8 16
3. Arsenal 8 15
4. Leicester City 8 14
5. Chelsea 8 14
6. Crystal Palace 8 14
7. Burnley 8 12
8. West Ham 8 12
9. Tottenham 8 11
10. Bournemouth 8 11
11. Wolverhampton 8 10
12. M. United 8 9
13. Sheffield United 8 9
14. Brighton 8 9
15. Aston Villa 8 8
16. Newcastle 8 8
17. Southampton 8 7
18. Everton 8 7
19. Norwich City 8 6
20. Watford 8 3
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 18
2. Barcelona 8 16
3. Atletico Madrid 8 15
4. Granada 8 14
5. Real Sociedad 8 13
6. Sevilla 8 13
7. Athletic Bilbao 8 12
8. Valencia 8 12
9. Villarreal 8 11
10. Levante 8 11
11. Osasuna 8 11
12. Getafe 8 10
13. Real Valladolid 8 10
14. Eibar 8 9
15. Celta de Vigo 8 9
16. Real Betis 8 9
17. Deportivo Alaves 8 8
18. Mallorca 8 7
19. Espanyol 8 5
20. Leganés 8 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@