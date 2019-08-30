“Kırkpınar'ın rövanşı Elmalı olacak“

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın Elmalı ilçesinde 667'ncisi düzenlenecek yağlı güreşlere ilişkin, "Türkiye'de son dönemde yağlı güreşlere Antalya'nın yetiştirdiği başpehlivanlar damga vuruyor. Bu bağlamda yapılacak 667. Elmalı Güreşleri de belki Kırkpınar'ın rövanşı olacak." dedi.

Türk'ün ata sporu güreşin ilk er meydanı olarak kayıtlara geçen Antalya'nın Elmalı ilçesinde, güreş heyecanı yaşanıyor. Bu yıl 667'ncisi düzenlenecek ve Kırkpınar'dan 9 yıl daha eski olan Elmalı Yağlı Güreşleri, 6-8 Eylül'de yapılacak. Antalya Valisi Karaloğlu, heyecanı yaşamak isteyen tüm güreşseverleri kente davet etti.

Antalya Valisi Karaloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Elmalı güreşlerine çok ciddi bir katılım beklediklerini, her boyda yağlı güreşin yapılacağını söyledi.

Organizasyonun her sene artan ilgiyle devam ettiğini vurgulayan Karaloğlu, "Geçen sene Ali Gürbüz ile İsmail Balaban'ın 2 saat 15 dakika devam eden yarı final maçı Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Müthiş bir sağanağın altında pehlivanlar, o tarihte dinlemeye alıştığımız Kel Aliçoların, meşhur Koca Yusufların efsane güreşlerine benzer bir güreş yaptı." diye konuştu.

Son üç yıldır tarihi Kırkpınar'ın başpehlivanının Antalya'dan çıktığına değinen Karaloğlu, bunun bir tesadüf olmadığını dile getirdi.

Antalya'nın Yörük bir Türkmen şehri olduğunu aktaran Karaloğlu, şehrin ata sporu yağlı güreşi çok sevdiğini ifade etti.

- "Güreşlere ilginin çok yüksek olacağını düşünüyorum"

Karaloğlu, insanların ilgisinin yerel yöneticilerin yağlı güreşlere yatırım yapmasını kolaylaştırdığını belirterek, şöyle konuştu:

"Türkiye'de son dönemde yağlı güreşlere Antalya'nın yetiştirdiği başpehlivanlar damga vuruyor. İşte bu bağlamda Elmalı'da yapılacak 667. Elmalı Güreşleri de belki Kırkpınar'ın rövanşı olacak. Oradaki finalde karşılaşan Orhan Okulu ile Ali Gürbüz belki tekrar final yapar veya başka pehlivanlarımız karşılaşır. Kırkpınar'da karşılaşanların bir rövanşı da olacak. Güreşlere ilginin çok yüksek olacağını düşünüyorum. Güreşlere gittiğinizde 12-13 saat hiç yerinden kalkmadan insanların güreş seyrettiğini görüyorsunuz. Bu ülkede futboldan sonra en çok sporcusu olan aktivite yağlı güreştir. Bunu birçok insan bilmez belki ama bu bir gerçektir."

Anadolu insanının Türkiye'nin her yerindeki yağlı güreş organizasyonuna gidip statları doldurduğunu vurgulayan Karaloğlu, seyircinin bütün pehlivanların öz geçmişlerini ve atalarını bildiğini söyledi.

Ata sporunun devam etmesi açısından Kırkpınar ve Elmalı gibi tarihi güreşlerin devamını sağlamak gerektiğine dikkati çeken Karaloğlu, organizasyonu Elmalı Belediyesinin düzenlediğini, kendilerinin de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğüne destek verdiklerini kaydetti.