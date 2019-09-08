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Kırkpınar'dan sonra Elmalı'da da Ali Gürbüz başpehlivan oldu

- 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde finalde İsmail Balaban'ı yenen Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı

Spor 08.09.2019, 18:42
Kırkpınar'dan sonra Elmalı'da da Ali Gürbüz başpehlivan oldu


ANTALYA (AA) - Antalya'nın Elmalı ilçesinde düzenlenen 667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz başpehlivan oldu.

Türk'ün ata sporu güreşin "ilk er meydanı" olarak kayıtlara geçen ve Elmalı ilçesindeki Recep Gürbüz Güreş Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Ali Gürbüz ile İsmail Erkal, Orhan Okulu ile İsmail Balaban karşılaştı.

Bu yılın Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni kazanan Ali Gürbüz, yaklaşık 15 dakika süren müsabakada İsmail Erkal'ı yenmeyi başardı.

Orhan Okulu ile İsmail Balaban arasında yaklaşık 45 dakika süren yarı final müsabakasında, İsmail Balaban rakibinin sırtını yere getirerek finale yükseldi.

- Final güreşi 1 saat 26 dakika sürdü


Ali Gürbüz ile İsmail Balaban arasında oldukça çekişmeli geçen ve 1 saat 26 dakika süren final müsabakasında rakibini yenmeyi başaran Ali Gürbüz başpehlivanlığı kazandı.

Ali Gürbüz, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Orhan Okulu'yu finalde yenerek üçüncü kez başpehlivan olmuştu. Başpehlivan Gürbüz, bu yıl 20. Tarım ve Seracılık Festivali Güreşleri (Antalya-Kumluca), 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri (Antalya-Alanya), 60. Geleneksel Kurtdereli Yağlı Güreşleri (Balıkesir), 2. Burdur Yağlı Güreşleri ve 28. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri'nde (Muğla-Seydikemer) de başpehlivanlığı rakiplerine kaptırmadı.

667. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nde güreş ağalığını yapılan ihalede, geçen senenin güreş ağası iş adamı Muammer Ak, 407 bin lira ile kazandı.

Güreşleri, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, çeşitli partilerin milletvekilleri ile çok sayıda sporsever izledi.

#667. Elmalı Yağlı Güreşleri #antalya #güreş #yağlı güreş
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