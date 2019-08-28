Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Şule Yüksel Şenler için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya’ya geliyor
Filipinler’de yanan vapurdan 245 kişi kurtarıldı, 3 kişi öldü
Terör örgütüne büyük operasyon, 3 ilde ’Kıran-2 Ortak Operasyonu’
Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor
FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" yakalandı
Esad rejimi yine İdlib’e saldırdı: 8 yaralı
Fenerbahçe salonda çalıştı
İspanya’da domates savaşı başladı
Milli Savunma Bakanlığından "Büyük Taarruz" paylaşımı

Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor 28.08.2019, 14:11
Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gözetiminde yapılan antrenman salonda iki grup halinde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular 30 dakikalık çabukluk çalışması ile antrenmanı tamamladı.

(İHA)
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 28 Ağustos 2019
İmsak 04:35
Güneş 06:05
Öğle 12:55
İkindi 16:37
Akşam 19:35
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 2 6
2. Alanyaspor 2 6
3. Denizlispor 2 6
4. Çaykur Rizespor 2 6
5. Trabzonspor 2 4
6. Sivasspor 2 3
7. Malatyaspor 2 3
8. Beşiktaş 2 3
9. Antalyaspor 2 3
10. Gazişehir 2 3
11. Ankaragücü 2 2
12. Konyaspor 2 2
13. Kayserispor 2 1
14. Galatasaray 2 1
15. Kasımpaşa 2 1
16. Gençlerbirliği 2 0
17. Başakşehir 2 0
18. Göztepe 2 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 2 6
2. Hatayspor 2 6
3. Fatih Karagümrük 2 6
4. Adana Demirspor 2 4
5. Keçiörengücü 2 4
6. Adanaspor 2 3
7. Akhisar Bld.Spor 2 3
8. Osmanlıspor 2 3
9. Bursaspor 2 3
10. Balıkesirspor 2 3
11. Menemen Belediyespor 2 3
12. İstanbulspor 2 2
13. Erzurum BB 2 1
14. Boluspor 2 1
15. Altay 2 1
16. Altınordu 2 0
17. Giresunspor 2 0
18. Eskişehirspor 2 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 3 9
2. Man City 3 7
3. Arsenal 3 6
4. Leicester City 3 5
5. M. United 3 4
6. Burnley 3 4
7. Tottenham 3 4
8. Brighton 3 4
9. Sheffield United 3 4
10. Crystal Palace 3 4
11. Bournemouth 3 4
12. Everton 3 4
13. Chelsea 3 4
14. West Ham 3 4
15. Wolverhampton 3 3
16. Aston Villa 3 3
17. Norwich City 3 3
18. Southampton 3 3
19. Newcastle 3 3
20. Watford 3 0
Takımlar O P
1. Sevilla 2 6
2. Atletico Madrid 2 6
3. Real Madrid 2 4
4. Real Valladolid 2 4
5. Athletic Bilbao 2 4
6. Real Sociedad 2 4
7. Deportivo Alaves 2 4
8. Osasuna 2 4
9. Barcelona 2 3
10. Levante 2 3
11. Mallorca 2 3
12. Celta de Vigo 2 3
13. Villarreal 2 1
14. Granada 2 1
15. Eibar 2 1
16. Getafe 2 1
17. Valencia 2 1
18. Espanyol 2 1
19. Leganés 2 0
20. Real Betis 2 0
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@