Konyaspor, Antalyaspor hazırlıklarını sürdürüyor

Konyaspor, Süper Lig’in 3. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın gözetiminde yapılan antrenman salonda iki grup halinde yapılan ve yaklaşık 1 saat 20 dakika süren CORE ısınma ve ağırlık çalışması ile başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular 30 dakikalık çabukluk çalışması ile antrenmanı tamamladı.

(İHA)