Son Dakika
Voleybol: 2019 Kadınlar Avrupa Şampiyonası
İstanbul’da minibüs şoförü terör estirdi: O anlar kamerada
Anadolu Ateşi Kastamonu'da sahne aldı
İzmir’de cinayet zanlılarının evinin kundaklandığı iddiası
GÜNDEM ÖZETİ / 5 Eylül 2019
Bolsonaro'dan Şili'deki 1973 darbesine övgü
İran Dışişleri Bakanı Zarif’ten ABD’nin para teklifine tepki
Şampiyon kayakçı Hirscher'den emeklilik kararı
İran'dan, ABD'nin Devrim Muhafızları kararına tepki
“Güney Geçiş Konseyi ile şu ana kadar diyalog gerçekleştirilmedi“

Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

KONYA (AA) - Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde...

Spor 04.09.2019, 22:17 04.09.2019, 23:39
Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı

KONYA (AA) - Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda önce koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

İdman, 7'e 4 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketleri ve gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile tedavisi süren Paolo Hurtado katılmadı.

#antrenman #aykut kocaman #denizlispor #konyaspor
Yorumlar (0)
Günlük GazetelerTümü

Gelişmelerden Haberdar Olun

@