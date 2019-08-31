Konyaspor ile Antalyaspor puanları paylaştı

Süper Lig’in 3. haftasında Konyaspor konuk ettiği Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Sangare’nin sağ çaprazdan ceza sahası içine orta şut karışımı vuruşunda top kaleci Serkan’da kaldı.

14. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Turan’ın müdahalesiyle Serdar Özkan yerde kalırken hakem Ümit Öztürk penaltı noktasını işaret etti.

16. dakikada topun başına geçen Serdar Özkan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1

27. dakikada orta sahadan Milosevic’in pasında topla buluşan Bajic’in ceza sahası içinde çektiği şut savunmaya çarptı. Geri dönen topu önünde bulan Milosevic’in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak hakem Ümit Öztürk VAR hakemlerinin Milosevic’in pozisyon başlangıcında orta alanda topa elle müdahale ettiği uyarısı üzerine golü geçersiz saydı.

36. dakikada uzun topla ceza sahası önünde buluşan Balonco’nun şutunda kaleci Serkan topu kornere çeldi.

60. dakikada Erdon Daci’nin ceza sahası içinde sağ köşeden havalandırarak gönderdiği topa yükselen Bajic meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

72. dakikada Milosevic’in sol çaprazdan kaleyi gören bir açıdan vuruşunda kaleci Boffin topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

75. dakikada Konyaspor atağında rakip takım savunmasına çarparak dönen topla ceza sahası içinde buluşan Miya meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

85. dakikada gönderilen topla savunma oyuncularını aşarak ceza sahası içinde buluşan Mukairu takımına beraberliği getiren golü kaydetti. 2-2

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Kamil Çetin xx

Konyaspor: Serkan xx, Ferhat xx (Faruku Miya dk. 45 x), Ali Turan (Ali Çamdalı dk. 45 x), Anicic xx, Skubic xx, Jonsson xx, Ömer Ali xx, Milosevic xx (Mücahit Can Akçay dk. 88 ?), Erdon Daci xx, Jevtovic xx, Bajic xx

Yedekler: Ertuğrul, Mücahit, Selim Ay, Hadziahmetovic, , Alper, Ali Yaşar, Filipovic

Teknik Direktör: Aykut Kocaman

Antalyaspor: Boffin xx, Celustka xx (Tarık Çamdal dk. 76 x), Angelo xx, Bahadır xx, Sangare xx, Doğukan xx (Mukairu dk. 78 xx), Ufuk xx, Aatif xx (Fredy dk. 67 x) Fernando xx, Serdar Özkan xx, Blanco xx

Yedekler: Ferhat, Salih, Chico, Eren Albayrak, Harun, Hakan, Gelson Dala

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Serdar Özkan (dk. 16 pen.), Mukairu (dk. 85) (Antalyaspor), Bajic (dk. 60), Miya (dk. 75) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Blanco, Fernando (Antalyaspor), Jevtovic, Ömer Ali (Konyaspor)

(H.İbrahim Parlak - Mustafa Uslu/İHA)