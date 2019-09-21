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Konyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Günü tek antrenmanla geçiren takım çalışmalarına 24 Eylül Salı günü devam edecek.
Spor 21.09.2019, 13:32 21.09.2019, 20:13
Konyaspor, Süper Lig’in 6. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı. Günü tek antrenmanla geçiren takım çalışmalarına 24 Eylül Salı günü devam edecek.
Konyaspor, 24 Eylül Salı günü saat 18.00’de yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarına devam edecek.
(İHA)
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|7
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|5
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|5
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|4
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|4
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|4
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