Konyaspor sahasında kazandı 2 - 1
Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Süper Lig’in 6. haftasında Konyaspor, sahasında karşılaştığı İstikbal Mobilya Kayserispor’u 2-1’lik skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
61. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında Shengelia’nın verdiği pasla topla buluşan Miya’nın ceza sahası dışından vurduğu sert şut kalenin üzerinden dışarı çıktı.
82. dakikada orta alanda gelişen Konyaspor atağında topla buluşan Amir’in, ceza sahası dışından vurduğu sert şut üstten dışarı çıktı.
83. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mensah’ın ceza sahası içine yaptığı ortayla arka direkte topla buluşan Umut’un yaptığı kafa vuruşu kaleci Serkan’da kaldı.
90+4. dakikada gelişen Konyaspor atağında ceza sahası içinde Skubic ile Bilal’in girdiği ikili mücadele sonrasında elle oynama gerekçesiyle hakem Alper Ulusoy, VAR’a danışarak penaltı kararı verdi.
90+4. dakikada Jevtovic’in kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Lung’un solundan ağlarla buluşturdu. 2-1
Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Alper Ulusoy x, Volkan Ahmet Narinç xx, Bahtiyar Birinci xx
Yedekler: Ertuğrul, Mücahit Atalay, Selim, Ali, Ferhat, Volkan, Daci
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
İstikbal Mobilya Kayserispor: Lung xx, Abdennour xx (Ziya dk. 64 x), Poulain xx, Yasir xx (Atila dk. 74 x), Lopes xx, Mensah x, Rienstra xx, Henrique x, Bilal xx, Umut xx, Adebayor xx (Djedje dk. 45 xx)
Yedekler: Hakan, İsmail, Mert, Nurettin, Ntep, Adryan, Emre
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Shengelia (dk. 9 k.k.) (Kayserispor) Milosevic (dk. 45), Jevtovic (dk. 90+4 pen.) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Alper, Skubic, Anicic, Ömer Ali (Konyaspor), Bilal, Lopes, Lung (İ.M.Kayserispor),
Kırmızı kartlar: Mensah (dk. 90+4), Henrique (dk. 90+4) (Kayserispor)
(Mustafa Uslu - Furkan Berk Yaşar/İHA)
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