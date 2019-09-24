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Konyaspor’da hazırlıklar yeniden başladı
Konyaspor iki günlük izin sonrası Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.
Spor 24.09.2019, 20:42
Konyaspor iki günlük izin sonrası Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana, Göztepe maçında sakatlanan ve tedavisine devam edilen Marko Jevtovic katılmazken, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado bir süre sahada takımdan ayrı olarak atletik performans antrenörü ve fizyoterapist yönetiminde çalıştıktan sonra tesislere geçti.
Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 7’e 4 ve pas çalışması ile devam etti. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.(İHA)
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