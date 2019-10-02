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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen...
Spor 02.10.2019, 18:58
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Pas ve pres çalışmasıyla devam eden idman, yarım sahada çift kale maçla sona erdi.
Tedavisi süren oyunculardan Deni Milosevic, Mücahit Can Akçay ve Paolo Hurtado takımla çalışmalara başlarken, kaleci Serkan Kırıntılı antrenmanda yer almadı.
Yeşil-beyazlılar, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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