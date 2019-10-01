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Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre,...
Spor 01.10.2019, 21:02
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü Kasımpaşa ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük izinin ardından başladı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, İstikbal Mobilya Kayserispor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı.
Antrenmana, Serkan Kırıntılı, Deni Milosevic ve Mücahit Can Akçay katılmazken, Paolo Hurtado ise takımdan ayrı çalıştı.
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