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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde...

Spor 26.09.2019, 19:33
Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları


KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core ve kuvvet çalışmasıyla başladı.

Daha sonra sahada koşu ve ısınma hareketleriyle sürdürülen idman, 7'ye 4 oyunuyla devam etti.

Paolo Hurtado'nun takımdan ayrı çalıştığı antrenman, taktiksel organizasyonlar ve çift kale maçla sona erdi.

#antrenman #İstikbal Mobilya Kayserispor #İttifak Holding Konyaspor #süper lig
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