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Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde...
Spor 25.09.2019, 17:48
KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Topla koordinasyon ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.
Tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.
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