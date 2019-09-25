Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları





KONYA (AA) - İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen, istasyon koşuları ve açma germe hareketleriyle başladı.

Topla koordinasyon ile devam eden idman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

Tedavilerine devam edilen Marko Jevtovic, Ali Çamdalı ve Paolo Hurtado, antrenmana katılmadı.