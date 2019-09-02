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Konyaspor'da transfer
- Yeşil-beyazlı takım, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Levan Shengelia ile kaleci Ozan Can Oruç'u renklerine bağladı
Spor 02.09.2019, 20:51
KONYA (AA) - Süper Lig ekibi Konyaspor, kanat oyuncusu Levan Shengelia ile milli kaleci Ozan Can Oruç ile sözleşme imzaladı.
Açıklamada sözlerine yer verilen Shengelia, "Konya'ya geldiğim andan itibaren hem tesislerden hem de stadyumdan inanılmaz etkilendim. Büyüleyici bir atmosferin beni beklediğini tahmin edebiliyorum. Transferin hemen öncesinde milli takıma davet edildim. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım. Milli maçların ardından hemen Konya’ya geleceğim ve çalışmalara başlayacağım." ifadelerini kullandı.