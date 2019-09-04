Konyaspor'da Yukatel Denizlispor maçı hazırlıkları başladı





KONYA (AA) - Konyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Denizlispor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktöryönetiminde gerçekleştirilenda önce koşu ve ısınma hareketleri yapıldı.

İdman, 7'e 4 oyun, koşu, pas ve çabukluk hareketleri ve gerçekleştirilen çift kale maç ile tamamlandı.

Antrenmana ülke milli takımlarında bulunan Deni Milosevic, Riad Bajic, Erdon Daci ve Levan Shengelia ile tedavisi süren Paolo Hurtado katılmadı.



