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Krasnodar sahasında galip

- Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Krasnodar, Rusya liginde oynadığı Spartak Moskova maçını 2-1 kazandı

Spor 06.10.2019, 21:49
Krasnodar sahasında galip

ANKARA (AA) - Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden Krasnodar, Rusya Premier Lig'de Spartak Moskova'yı 2-1 yendi.

Rusya liginin 12. haftasının kapanış maçında Krasnodar, Spartak Moskova'yı konuk etti. Krasnodar, iki takımın da 10 kişiyle tamamladığı karşılaşmayı, Berg'in 3 ve Petrov'un 20. dakikadaki golleriyle 2-1 kazandı.

Puanını 26'ya çıkaran Krasnodar, averajla Lokomotiv Moskova ve Rostov'un arkasında 3. sırada yer aldı.

Trabzonspor, 24 Ekim Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Krasnodar'ı ağırlayacak.

#futbol #krasnodar #Trabzonspor #UEFA Avrupa Ligi
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