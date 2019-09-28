Kruse İstiklal Marşı’nı okudu

Fenerbahçe’nin Alman oyuncusu Max Kruse’nin derbi maçı öncesi seremonide İstiklal Marşı’nı okuması büyük beğeni topladı.

Türk Telekom Stadı’nda oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbi maçı öncesi Alman oyuncu Max Kruse’nin milli marşı söylemesi dikkatleri çekti. Mücadele öncesi düzenlenen seremonide İstiklal Marşı çalınırken, Fenerbahçe’nin Alman yıldızı da eşlik etti. Kısa sürede milli marşı ezberleyen sarı-lacivertli yıldız, bu davranışıyla büyük beğeni aldı.

(İHA)